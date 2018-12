'Politie registreert afkomst agenten om diversiteit binnen het korps te vergroten'

Lute Niewerth is de nieuwe portefeuillehouder diversiteit bij de politie en moet toezien op meer kleur en verscheidenheid bij de politie. In de krant zegt Niewerth dat de afkomst van de werknemers zo wordt opgeslagen ddat die niet te herlieden is tot personen. De politie wil op deze manier inzicht krijgen in hoe divers het korps is.

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen de Volkskrant dat de gegevens wel opgeslagen mogen worden als het echt niet herleidbaar is naar personen. Gegevens kunnen echter al snel herleidbaar zijn als ze bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een functie of eenheid.

Korpschef Akerboom zei begin vorig jaar dat hij streeft naar een nieuwe instroom van agenten met een migratieachtergrond van 25 procent. Het aandeel mensen met een niet-westerse achtergrond blijkt nu 19,9 procent te zijn. Niewerth in de krant:' De politie doet z’n stinkende best om het aandeel agenten met een niet-westerse achtergrond te vergroten. Het is even iets ingewikkelder om die dienders naar ons toe te krijgen. Dus wij doen heel veel aan recruitment. In elke eenheid zijn recruiters aangesteld juist om deze doelgroepen te benaderen.’

Zijn woordvoerder vult aan: ‘Het begrip diversiteit is voor de politie breder dan alleen niet-westers. Met diversiteit bedoelen we ook vrouwen, lhbt’ers, bèta’s en zijinstromers met een eigen netwerk en een heel andere stijl van leidinggeven.’