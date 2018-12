Celstraffen tot 25 jaar voor dubbele liquidatie Rhijnauwensingel

Op 20 december 2017 om 18:57 uur werd op de Rhijnauwensingel in Rotterdam vanuit een donkere Audi A4 een geparkeerde witte Seat onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen (AK47).

Leeggeschoten magazijn

De beide inzittenden van de witte Seat kwamen daarbij om het leven. Van verdachte 1 is vast komen te staan dat hij vanuit de Audi het volledige magazijn van de AK47 op de Seat heeft leeggeschoten. Verdachte 2 en 3 waren de bestuurder en de bijrijder van de Audi waaruit werd geschoten.

Huurmoord

De rechtbank acht bewezen dat de 3 verdachten in opdracht en tegen betaling handelden. Zij hebben met een vooropgezet plan hun doelwit om het leven gebracht. Er was hier dus sprake van een zogenaamde ‘huurmoord’.

De rechtbank rekent het de verdachten extra zwaar aan dat ze daarbij op de koop hebben toegenomen dat de andere passagier van de Seat ook om het leven is gekomen. Over hun opdrachtgevers en het motief van de huurmoord hebben de verdachten niets willen verklaren.

Kerstdiner

Op het moment van de moord was het druk op straat. Er liepen ouders met kinderen die net terugkwamen van een kerstdiner op school. Eén van de kogels is aangetroffen op de deurmat binnen de woning waarvoor de Seat geparkeerd stond. Het mag een wonder heten dat er niet nog meer slachtoffers zijn gevallen.

Ernstige feiten met een volwassen karakter

Verdachte 1- die ook daadwerkelijk heeft geschoten- krijgt door de rechtbank een celstraf van 25 jaar opgelegd. Hij was op het moment van de liquidatie 18 jaar oud. Zijn medeverdachte 2 was toen nog 17 maar wordt vanwege de ernst van de feiten én zijn persoonlijkheid door de rechtbank volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar.

Maximale jeugddetentie en Pij-maatregel

Verdachte 3 was tijdens de liquidatie 17 jaar oud. Uit rapportages is echter gebleken dat zijn ego-ontwikkeling flink achter blijft bij zijn leeftijd en is te vergelijken met die van een 11-jarige. In zijn geval past de rechtbank wel het jeugdrecht toe en veroordeelt hem tot 2 jaar jeugddetentie. Dat is de maximale straf die kan worden opgelegd aan minderjarigen.

Daarnaast krijgt deze verdachte ook de Pij-maatregel opgelegd. In de volksmond staat deze maatregel ook wel bekend als jeugd-TBS. Deze maatregel kan tot maximaal 7 jaar worden verlengd.

Vrijspraak 4e verdachte

In deze zaak stond ook nog een 4e verdachte terecht. Hij was op het moment van de liquidatie 15 jaar en zou volgens het OM ervoor hebben gezorgd dat de andere verdachten over de AK47 konden beschikken. De rechtbank is van oordeel dat daarvoor geen bewijs is. Wel krijgt deze jongen een taakstraf van 40 uur omdat hij samen met anderen iemand heeft geschopt en geslagen. Dit incident staat echter los van de liquidatie.