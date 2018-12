Britse premier Theresa May morgen bij Rutte op werkontbijt

Het bezoek aan Rutte is de eerste van May in een serie van bezoeken aan Europese leiders de komende dagen.

Nederland heeft zeer nauwe banden met Groot-Brittannië. Afgelopen weekend heeft May ook al met Rutte gebeld.

Nederland is één van de landen die het hardst geraakt worden door de brexit, maar de verhoudingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ondanks de brexit-plannen goed.

Vandaag werd bekend dat May de voor morgen geplande stemming over het brexitakkoord in het Lagerhuis heeft uitgesteld. Het is niet duidelijk wanneer de stemming wel plaatsvindt.

2,3 miljard

Hoe het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie precies zal verlaten is dus nog onduidelijk. Het gaat Nederland in ieder geval veel geld kosten. Volgens de rekenkamer zal Nederland 2,3 miljard euro kwijt zijn als de Britten de EU verlaten.