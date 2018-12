Poederbrief bezorgd parlementaire redactie Telegraaf in Den Haag

De politie heeft dinsdagmiddag de perstoren afgesloten omdat er een anonieme brief met een onbekend poeder was bezorgd aan de parlementaire redactie van De Telegraaf.

De politie heeft de brief en het poeder onderzocht. Hieruit blijkt dat het witte poeder onschadelijk is. Er zal onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de brief.

De perstoren is inmiddels weer vrijgegeven.