Twee verdachten aangehouden na het houden van verboden hanengevechten

Het Team Milieu was na meerdere meldingen dit jaar over mogelijke hanengevechten een onderzoek gestart en ontdekte in een bosperceel aan de Burgemeester Kremerweg diverse illegaal gebouwde hokken waar hanen waren ondergebracht. De personen, eigenaren van de hanen, zijn de verdachten die vandaag zijn aangehouden.

In Nederland is het verboden om dierengevechten te houden of te organiseren volgens de Wet Dieren, artikel 2.14. Ook is het verboden bij dergelijke dierengevechten aanwezig te zijn.

De recherche trof dinsdagmorgen in hokken zo’n 50 hanen en kippen aan die daar door de mannen werden gehouden. De hanen werden vermoedelijk ingezet bij hanengevechten. De dieren werden waarschijnlijk speciaal hiervoor getraind door de verdachten. Behalve het onderkomen van de hanen was op deze locatie namelijk ook een zogenaamde vechtpit voor de hanen gebouwd waar er gevechten werden gehouden. Alle dieren zijn in beslaggenomen en overgebracht naar een locatie waar zij worden onderzocht. In twee woningen werden doorzoekingen gedaan onder leiding van officieren van justitie. Daar werden ook nog twintig hanen gevonden. De politie heeft gegevensdragers in beslaggenomen voor het verdere onderzoek.