Onderwijsvakbond: liever 4-daagse schoolweek dan onbevoegde voor de klas

Het is de enige eerlijke noodmaatregel, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. 'Dit is het eerlijke verhaal, vier dagen onderwijs is hier en daar de enige oplossing.'De AOb-voorzitter legt vandaag in dagblad Trouw uit waarom het beter is om rigoureus een dag te schrappen dan om door te modderen. In het onderwijs is het lerarentekort overal te voelen. Veel scholen krijgen de roosters niet rond en moeten klassen naar huis sturen. Ook Verheggen ziet daar geen hapklare oplossing voor. “Er gaan steeds meer leraren met pensioen en er komen te weinig nieuwe collega’s bij, omdat het vak niet aantrekkelijk is door de hoge werkdruk en het lage salaris”, aldus Verheggen. Dit schrijft de Aob op de website.

Vierdaagse schoolweek

Om het onderwijs weer aantrekkelijk te maken zal het kabinet over de brug moeten komen met extra geld. “Maar dat weigert het kabinet tot nu toe, en dan houdt het op”, aldus Verheggen. Ze doet daarom vandaag de oproep aan scholen om een vierdaagse schoolweek in te voeren als ze te weinig leerkrachten hebben. “Dan kunnen kinderen op die dagen nog wel écht onderwijs krijgen”, zegt Verheggen. “Op deze manier worden de leerkrachten niet afgeleid door extra leerlingen uit een groep zonder docent en kunnen onderwijsassistenten weer het werk doen waarvoor ze aangenomen zijn en staan de assistenten niet onbevoegd voor de klas. Dat is de enige eerlijke oplossing”, aldus de AOb-voorzitter.

Geen les

Veel scholen komen ouders nu tegemoet door kinderen te verdelen over andere klassen of onbevoegden voor de klas te zetten. “Er wordt helemaal geen les gegeven als klassen worden opgedeeld, een goedwillende ouder of een plaatselijke kunstenaar voor de klas staat. Dat is gewoon kinderopvang, en zo moeten we dat dan ook noemen”, zegt Verheggen. “En ja, dat is een pijnlijke conclusie, maar in dat geval wordt ook de omvang van het lerarentekort eens duidelijk. Hopelijk komt het kabinet dan wel over de brug met extra geld.”