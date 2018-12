Experts NFI onderzoeken Stint, recherche neemt administratie in beslag

Bijna drie maanden na het tragische ongeluk met de Stint in Oss is het onderzoek naar de toedracht nog in volle gang. 'Woensdag heeft de recherche op meerdere locaties onderzoek gedaan, waaronder op een bedrijfslocatie in Bilthoven, waarbij administratie in beslag is genomen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagmiddag.