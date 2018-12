Stint zal eerst moeten worden aangepast voor terugkeer op de weg

Volgens onderzoeksinstituut TNO is het veiligheidsniveau van de Stint ontoereikend voor personenvervoer. Dit blijkt donderdag uit onderzoek dat TNO deed in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er komen risico’s naar voren voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers van de Stint.

Van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet op basis van de resultaten van dit onderzoek geen andere mogelijkheid dan de Stint in de huidige vorm niet te laten terugkeren op de weg. Dit schrijft de minister vandaag aan de Tweede Kamer. Gisteren heeft TNO de resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van de Stint aan de ILT opgeleverd.

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Minister van Nieuwenhuizen begrijpt dat dit besluit vervelende gevolgen heeft voor de gebruikers van de Stint, zoals de kinderopvangsector. Maar de veiligheid staat voorop. Voor een eventuele terugkeer van een Stint op de weg, wil de minister zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over de toelatingseisen voor dit soort voertuigen.

Uiterlijk februari 2019

Omdat hiervoor een zorgvuldig en helder kader moet worden gemaakt dat toepasbaar is voor verschillende soorten innovatieve voertuigen, met ieder hun eigen kenmerken, kost dit enige tijd. Maar deze nieuwe eisen komen zo snel mogelijk, de verwachting is uiterlijk in februari 2019.

Rem- en gashendelprobleem

TNO concludeert in haar rapport onder meer dat er problemen zijn met de rem en de lengte van de remweg van de Stint en dat er een onbeheersbare versnelling optreedt als de nuldraad van de gashendel losraakt. Het vorige week verschenen voorlopige advies van RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), geeft daarnaast concrete handvatten voor aanvullende aanpassingen die ook nog zouden moeten plaatsvinden. Het gaat dan om technische eisen en voorwaarden voor toezicht en veilig gebruik.

Bromfiets

Fabrikanten die met een nieuwe bijzondere bromfiets op de markt willen komen en zich bij het ministerie melden voor toelating, worden meegenomen in de ontwikkelingen rond de nieuwe eisen. Zo kunnen zij deze eisen meteen meenemen in hun ontwerp. Dat geldt ook voor een eventuele nieuwe Stint.

Veilige routes

De minister organiseert op korte termijn een gezamenlijk overleg met de kinderopvangbranche en de SWOV. Daarin zal zij hen uitnodigen om een plan van aanpak te maken voor veilig gebruik van bijzondere bromfietsen, zoals de Stint. Denk bijvoorbeeld aan veilige routes tussen scholen en kinderopvanglocaties. Ook de mogelijkheid van het verplicht organiseren van een rijopleiding wordt daarin meegenomen.

Ongeval Oss

Op 20 september vond er een ongeluk plaats met een Stint op een spoorwegovergang in Oss. De ILT, politie, OVV en Prorail onderzoeken de toedracht van het ongeval in Oss. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond. Op 1 oktober besloot minister Van Nieuwenhuizen de Stint voorlopig te schorsen. Dat betekent dat de Stint niet is toegestaan op de openbare weg. Aanleiding voor dat besluit waren de eerste voorlopige resultaten van een verkennend onderzoek van de ILT naar de veiligheid van de Stint.

Intrekkingsprocedure

Nu het definitieve TNO rapport er is, start de minister de intrekkingsprocedure voor de toelating van de Stint op de openbare weg. Volgens TNO zijn er een fors aantal aanpassingen nodig aan de Stint. Om zeker te zijn dat een eventuele nieuwe Stint veilig is, zal die dan ook opnieuw gekeurd moeten worden voordat deze op de weg wordt toegestaan.