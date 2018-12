Fransman gooit tevergeefs drugs weg

Een Franse automobilist heeft tijdens een achtervolging geprobeerd drugs weg te gooien. Dat was tevergeefs want agenten vonden de cocaïne en heroïne terug en de Fransman zit nu in de politiecel

De 34-jarige man reed woensdagavond over de rijksweg A16 net voor de Moerdijkbrug in Dordrecht. Agenten die bezig waren met een controle gaven hem een stopteken. Dat negeerde de man en een achtervolging begon. Deze ging over de A16 naar de A17. Onderweg gooide de man twee keer iets uit zijn voertuig. In de bocht van de rijksweg A58 naar de A4 bij Bergen op Zoom gaven agenten met hun auto het verdachte voertuig een tik. Deze belandde in de berm. Daar hielden politiemensen de 34-jarige bestuurder aan.

Hennep

In de auto lag overigens nog meer drugs: een halve kilo hennep.