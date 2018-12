Verdachte aangehouden in zaak vergismoord Amsterdam

De verdachte zat al vast voor een andere liquidatie. De naaste familieleden van Stefan Eggermont en Massod Hosseini zijn van deze aanhouding op de hoogte gebracht.

Ennetcom

De aanhouding van de verdachte is mede het gevolg van nieuwe informatie uit gekraakte pgp-telefoons van Ennetcom. In 2016 legde het Openbaar Ministerie beslag op de servers van Ennetcom in Canada. Op die servers bleken miljoenen berichten opgeslagen in versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy).

Vergismoord

De 30-jarige Eggermont werd in de nacht van zaterdag op zondag 13 juli 2014 in de Conradstraat doodgeschoten en dit zeer ernstige incident stond al bekend als een vergismoord. De zaak Eggermont is in behandeling bij rechercheurs van een TGO (Team Grootschalige Opsporing) in Amsterdam.

Bijrijdersstoel

De 26-jarige Hosseini werd op woensdag 3 september 2014 doodgeschoten op de bijrijdersstoel van een grijze Volkswagen Polo. Die stond op een parkeerplaats aan de Pisuissehof in Osdorp. De zaak Hosseini was in verband met de drukte bij de Amsterdamse rechercheteams in behandeling bij rechercheurs van een TGO van de politie Noord-Holland.