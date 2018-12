Recordaantal van 35.000 kerstpakketten ingepakt voor de voedselbanken

In zowel Rotterdam als Veghel staken honderden medewerkers hun handen uit de mouwen. Dit jaar worden voor het eerst alle gezinnen die in Nederland afhankelijk zijn van de voedselbanken voorzien van een kerstpakket, ingepakt door medewerkers van de vijf bedrijven, samen met ambassadeurs van de voedselbank; René Froger en Danny Blind.



De doelstelling dit jaar was om alle gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbanken te voorzien van een pakket en daarnaast aandacht te vragen voor armoede in Nederland. Een recordaantal van 35.000 pakketten werd gevuld en worden de komende dagen gedistribueerd door heel Nederland. De pakketten bevatten verschillende voedingsmiddelen en zijn samengesteld met de hulp van Dr. Oetker, Mars, NIBC, Shell, Unilever en Upfield (het bedrijf achter Becel en Blue Band).

Blijvende traditie

Aan de Rotterdamse Nassaukade werd dit jaar weer druk ingepakt door het personeel van Unilever. “Acht jaar geleden zijn wij begonnen met deze actie. Het was onze ambitie om het aantal pakketten dit jaar ruim te verdubbelen en dat doen we samen met Dr. Oetker, Mars, NIBC, Shell en Upfield,” aldus Leonard de Mol van Otterloo, Unilever. “Het is een mooie stap dat we dit jaar voor het eerst heel Nederland kunnen bedienen met alle deelnemende bedrijven. Wat ons betreft is dit een blijvende traditie en betrekken we er het liefst nog meer partners bij!”.

Impact

Niet alleen in Rotterdam werd er ingepakt, ook in Veghel stond een team van Mars medewerkers klaar om zich in te zetten voor de voedselbank. Roel Govers, Mars: “Vorig jaar hebben we tijdens de decembermaand pakketten ingepakt voor klanten van de voedselbank van Zuid-Nederland. Toen spraken we al de ambitie uit dat we dit jaar tijdens de feestdagen direct voedselhulp wilden bieden aan alle mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Iedereen verdient het om te genieten van lekker eten en drinken tijdens de feestdagen. Samen met onze partners kunnen we de impact maken die nodig is.”

Extra noodzaak

De periode voor kerst is één van de drukste van het jaar voor de Voedselbank en daarom zijn alle extra handjes van harte welkom. Willem van Prooijen, Voedselbanken Nederland: “Wij zijn erg dankbaar dat we met de hulp van deze partners dit jaar maar liefst 35.000 gezinnen kunnen voorzien van een kerstpakket. Iedereen verdient het om voldoende eten en drinken te hebben en juist in deze periode van het jaar is het extra noodzakelijk dat deze boodschap geuit wordt.”