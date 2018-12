100 kilo illegaal vuurwerk gevonden na melding schietincident

Dit gebeurde nadat de agenten afkwamen op een melding dat er schoten gehoord zouden zijn in de omgeving van een kelderbox in een flatgebouw.

Rond 17:00 uur kregen de politie een melding dat er een vechtpartij gaande zou zijn in een portiek van een flatgebouw aan het Hoevenbos. Ter plaatse troffen de agenten niemand aan. Net toen de agenten wilden vertrekken kwam er een man naar hen toe die vertelde dat er op hem geschoten zou zijn. De man was niet gewond.

De agenten hebben daarop het hele flatgebouw doorzocht, maar niemand aangetroffen. Wel werd er een fragment van vermoedelijk een kogel gevonden, en een inslag. In overleg met de officier van justitie werd daarop de kelderbox doorzocht. In deze kelderbox werd zo’n 100 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Ook werd er een wapen aangetroffen. De eigenaar van de kelderbox zal worden gehoord op het bureau.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Het opslaan van grote hoeveelheid (illegaal) vuurwerk in een woning of garage is levensgevaarlijk. Brand- en ontploffingsgevaar liggen op de loer. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van vuurwerk, twijfel niet en bel 112.