Dode en zwaargewonde A73 is familiedrama

De politie heeft het onderzoek naar een overreden persoon en een auto die van de weg raakte in de nacht van woensdag 12 december op de A73 bij Sint Odiliënberg in Midden-Limburg afgesloten. Dit meldt de politie vrijdag

Familiedrama

'Eerder deze week hebben we als politie aangegeven dat we uitgaan van een misdrijf en dat er onderzoek werd verricht. Uit dit onderzoek is nu gebleken dat er waarschijnlijk sprake is van een familiedrama', aldus de politie.

Geen schuld bestuurster

Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat de bestuurster van de auto die het slachtoffer heeft overreden geen enkele schuld treft. Uit onderzoek werd ook vastgesteld dat het slachtoffer op de rijbaan lag toen hij werd overreden.