Ongeluk A10 tussen auto en motor kost twee personen het leven

Bij een ongeval op de A10 Noord zijn zondag in de namiddag twee doden gevallen.

Dat heeft de politie tegenover de lokale zender AT5 bevestigd. Het ernstige ongeluk gebeurde rond 16.46 uur bij het knooppunt Coenplein. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat waren bij het ongeval een auto en een motorrijder betrokken. Na het ongeval werd een deel van de ringweg afgesloten. Ook werd een traumateam opgeroepen. De snelweg blijkt naar verwachting tot ongeveer 20.30 uur dicht. Ook de verbindingsweg van de A8 naar de A10 is dicht.

Verkeer dat richting Landsmeer moet, kan het beste omrijden via de A10 Zuid en A10 Oost. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de A10 West en de A10 Zuid. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.