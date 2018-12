Taxichauffeur onder invloed en met vuurwapen aangehouden

In een parkeergarage aan de Amstelstraat in Amsterdam heeft de politie heeft zondag een 26-jarige man aangehouden voor vuurwapenbezit, rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs.

Om 05.30 uur horen twee agenten geschreeuw uit een parkeergarage op de Amstelstraat. Ze gaan kijken wat er aan de hand is. In de garage zien de agenten een taxivoertuig staan. Het voertuig zou mogelijk betrokken zou zijn bij een twist. Bij controle wordt in de auto een vuurwapen aangetroffen, waarop de taxichauffeur meteen werd aangehouden

Tijdens de aanhouding is een collega licht gewond geraakt. De chauffeur is aangehouden voor vuurwapenbezit, het rijden onder invloed en voor het rijden zonder geldig rijbewijs.