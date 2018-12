Coca-Cola smartwater wint het Gouden Windei 2018

30% van de 12 duizend mensen die hebben meegedaan aan de publieksverkiezing voor het Gouden Windei 2018 kozen het plastic flesje met gedestilleerd water als meest misleidend van de acht genomineerde voedingsproducten. Bij het zelfbenoemde ‘crisp water’ ‘inspired by clouds’ wordt de hele marketing bullshit-bingokaart uit de kast getrokken om de consument heel duur water in een plastic flesje te verkopen. Tweede in de windei-verkiezing (met 16% van de stemmen) is Venco honingdrop; een suikerklontje aan elkaar geplakt met zetmeel en gelatine, met pakweg 150x meer suikers dan honing (0,3%). Derde werd Aldi Cullinella olijf (14%) met vier vijfde andere oliën en slechts 21% olijf. Aldi liet weten het product aan te gaan passen. In totaal passen vijf van de acht kandidaten hun product aan: Albert Heijn past de zoete aardappelpuree (met vooral gewone aardappel) en de kaasplakken (met gegoochel met calorieën) aan, Jumbo stopt met de verkoop van de cherrytomaten pastasaus (met amper cherrytomaten) en Vomar pas de roomboter rozijnenbollen (met amper roomboter) aan.

foodwatch over winnaar Coca-Cola:

“Dit keer kozen consumenten niet voor klassieke misleiding maar voor overdreven marketingpraat. Kennelijk roept dat veel irritatie op bij mensen. Smartwater ‘inspired by clouds’ en met ‘clean crisp taste’ is pure gebakken lucht: het is feitelijk gewoon heel duur water. Per slok tot vijf keer duurder dan ander mineraalwater in de supermarkt. Als je het vergelijkt met kraanwater is het pakweg duizend keer duurder en even gezond. Coca-Cola is één van de grootste producenten van wegwerpplastic ter wereld. Het is cynisch dat zij in haar eigen milieuvervuiling zelfs marktkansen ziet door te suggereren dat haar extra gezuiverde gedestilleerde Smartwater beter voor je is.”

Negende Gouden Windei verkiezing wederom succesvol

De negende Gouden Windei verkiezing trok net als voorafgaande jaren duizenden consumenten. Bij elkaar stemden 12 duizend mensen op één van de acht genomineerden. Elk jaar zijn er wel kandidaten die hun product of etiket beloven aan te passen na nominatie. Dit jaar beloven vijf van de acht kandidaten beterschap: Aldi gaat op de voorkant van de Olijf bak&braad vermelden dat er 21% olijfolie in zit. Albert Heijn gaat op haar zoete aardappelpuree op de voorkant vermelden dat het een mix is met gewone aardappel. Albert Heijn gaat eveneens op haar kaasplakken wijzigen dat een plak kaas één portie is zodat duidelijk is voor consumenten hoeveel calorieën ze eten. Vomar gaat ‘roomboter’ schrappen uit de naam van haar roomboter reuze rozijnenbollen. Jumbo stopt met de verkoop van haar cherrytomaten pastasaus. Consumenten konden nog wel op deze producten stemmen maar de toezegging werd erbij vermeld.

Los van deze succesjes, heeft de verkiezing vooral een preventief effect: bedrijven willen niet genomineerd worden en al helemaal niet winnen. Daardoor passen ze beter op met de misleidende praatjes rond hun producten. Desondanks zijn er nog vele misleidende producten in supermarkten te vinden.

Gouden Windei voorgaande jaren

Het Gouden Windei wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt. In de afgelopen jaren hebben meer dan 100.000 consumenten hun stem uitgebracht. Ook dit jaar hebben nu al weer meer dan 10.000 mensen gestemd. In 2017 won het ‘goudeerlijke’ maisbrood van Jumbo, zonder maismeel. In 2016 won Healthy People Blauwe bosbes en framboos. In 2015 wonnen de gesuikerde cranberries van Albert Heijn. Het jaar ervoor won Capri-sun van Coca-Cola de omstreden prijs. In 2013 won Natrena Stevia Kristalpoeder van Douwe Egberts. Unilever won de prijs al twee maal: in 2012 met Becel pro-activ en in 2011 met Blue Band Goede Start Witbrood. Danone ontving het windei in 2010 met het product Actimel.