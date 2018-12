OM waarschuwt: 'Hogere strafmaat rond jaarwisseling'

Hogere strafmaat bij evenement

Het OM beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 procent hogere straf(eis) is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. De officier van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee, waarbij ook het onder invloed zijn van alcohol tijdens het gepleegde delict strafverzwarend werkt.

Agressie tegen hulpdiensten

Indien er sprake is van agressie of geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving zoals bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel en brandweer geldt daarnaast standaard bij de beoordeling van de strafzaak een verzwaringsfactor van 200 procent. Zij zorgen immers voor de veiligheid van een ieder en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Illegaal vuurwerk

Het OM zal ook forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk zoals bijvoorbeeld mortieren en cobra’s importeert, verhandelt, maakt of afsteekt. Illegaal vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft vaker geleid tot ernstige brandschade en vele ongelukken met slachtoffers die ledematen zijn verloren en oog- of gehoorschade hebben opgelopen, waaronder jonge kinderen.

Gevangenisstraf

De straffen voor het hebben, maken of afsteken van vuurwerkbommen zijn opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R011). Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Passende afdoening

Zaken kunnen onder meer door het OM worden afgedaan met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak. Personen die verdacht worden van geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving worden in beginsel voor de rechter gebracht. Zo kan bijvoorbeeld het gooien van (illegaal) vuurwerk naar hulpverleners en geweld tegen politie een gevangenisstraf opleveren. De OM-parketten maken zelf bekend of er (super)snelrechtzittingen binnen hun arrondissement plaats zullen hebben.

Eerste beeld Oud en Nieuw

Op 1 januari 2019 aan het begin van de avond publiceert het Parket-Generaal een persbericht met een inventarisatie van de jaarwisseling. Hierin verstrekt het OM het totaal aantal door de politie aangehouden personen die bij het OM zijn aangeleverd omdat zij verdacht worden van een misdrijf dat verband hield met de jaarwisseling. En daarnaast hoeveel verdachten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan geweld tegen mensen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving. Ook verstrekt het OM landelijke cijfers over geweld tegen overige personen, geweld tegen goederen en andersoortige feiten zoals vuurwerkzaken.