Vrouw (75) op tweede kerstdag beroofd van handtas

Een 75- jarige Rijswijkse is woensdag 26 december omstreeks 06.30 uur op de Lange Kleiweg met geweld beroofd van haar handtas. Een getuige is nog tevergeefs achter de dader aangerend. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer wandelde over de Lange Kleiweg, toen zij net voorbij de bibliotheek liep zag zij dat er iemand tussen de inham van de gebouwen stond. Plotseling voelde zij dat er een man met kracht haar handtas pakte en duwde. Het 75-jarige slachtoffer viel hierdoor hard op de grond. Toen het slachtoffer opkeek zag zij dat de straatrover er met haar tas vandoor ging en wegrende in de richting van het Kessler park. Het slachtoffer raakte door haar val licht gewond. Een voorbijganger zette nog de achtervolging in maar kon de man niet meer achterhalen. Het zou gaan om een man van tussen de 17 en 25 jaar oud, licht getinte huidskleur en in het donker gekleed.