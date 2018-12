Vrouw raakt gewond bij aanrijding tussen drie auto's

Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het ongeval gebeurde op de ‘s-Gravelandseweg in Schiedam. De weg was door de aanrijding volledig afgesloten. De schade aan twee van de drie auto’s is groot. Na behandeling door het medisch personeel is het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis.