Noodoperatie op straat na steekpartij in Rotterdam

De hulpverleners verrichten op straat bij een 22-jarige slachtoffer uit Ridderkerk direct een noodoperatie. Hij en de andere zwaargewonde jongen werden in zorgwekkende toestand vervoerd naar een ziekenhuis. Het derde slachtoffer kon ter plaatste aan zijn verwondingen worden geholpen.

Politieagenten startten direct met een groot onderzoek. Ter plaatse werd een 31-jarige verdachte uit Rotterdam aangehouden. In Ridderkerk werd op de Rembrandtstraat in een auto nog drie verdachten aangehouden. Hun betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht. De politie onderzoekt wat er exact heeft plaatsgevonden. Zij spraken met getuigen en omstanders en gaan camerabeelden bekijken. Op dit moment is het beeld dat de slachtoffers deel uitmaakten van een groep vrienden en zij hun belagers niet kenden.