Twee Coöp-supermarkten in Schiedam achter elkaar overvallen

In Schiedam zijn maandagochtend in korte tijd op verschillende locaties twee Coöp-supermarkten overvallen.

Om 08:15 klonkt het overvalalarm voor een supermarkt aan de Mesdaglaan. Een half uur later was het ook raak op de ‘s-Gravelandseweg. Daar is een verdachte aangehouden.

De verdachte zou een 35-jarige man zijn zonder vast woon- of verblijfplaats, zo weet RTV Rijnmond. De man wordt ervan verdacht alle twee de supermarkten te zijn binnengegaan met een mes en er met geld vandoor te zijn gegaan. Toen hij door de politie werd aangehouden, had hij de buit nog bij zich.