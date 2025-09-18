Koning ziet vanuit C-130 Hercules luchtmobiele para’s springen

Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander, lieten infanteristen zich uit een C-130 Hercules-transportvlieg vallen. 'Zelf sprong hij niet, maar de koning weet nu wel hoe een luchtlandingsoperatie in zijn werk gaat', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Vliegbasis Eindhoven

Hoe pak je spullen in, die de militairen op de grond nodig hebben en hoe drop je een lading? De koning werd er vanmorgen over geïnformeerd voordat hij met de parachutisten op Vliegbasis Eindhoven opsteeg. Overigens waren er meer militaire vliegtuigen in de lucht om militairen te droppen in een zogenoemde wave. De actie maakte deel uit van de 2 weken durende oefening Falcon Leap. Die duurt nog tot en met zaterdag. Voor het gebruik van vliegtuigen werken de Rode Baretten van 11 Luchtmobiele Brigade samen met de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners.

'Antwoord op conflict'

De Rode Baret is het internationale teken van luchtlandingstroepen. Ze leveren via de lucht het snelle en adequate antwoord voor conflicten op het land. In bepaalde situaties is dit de enige manier om voldoende mensen en materieel aan de grond te krijgen. Dat vraagt om geoefendheid. Daarom werd in de eerste week van de training een ‘aanval’ op de grond uitgevoerd. In dit geval was Marnewaard het doelwit. Vliegtuigen van verschillende NAVO-partners dropten zo’n 500 volledig uitgeruste Franse, Poolse en Nederlandse militairen. Hun opdracht: oefendorp Marnehuizen volledig ontdoen van vijandige troepen.

Falcon Leap

Falcon Leap is voortgekomen uit de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werden luchtlandingstroepen ingezet om bruggen op Nederlands grondgebied te veroveren op Nazi-Duitsland.

Gereedstellingsoefening

Inmiddels geldt Falcon Leap als de gereedstellingsoefening voor Airborne-operaties waar ook ter wereld. Deze editie namen er zo’n 1.000 Rode Baretten uit 12 landen aan deel.