Jongens moeten onder bedreiging geld pinnen

De jongeren werden gedwongen in een kleine donkergekleurde auto te stappen. Eerst werd de ABN/AMRO bank aan de Hatertseweg nummer 86 bezocht. Dat was even voor 06.00 uur. Ook werd de Klef in Ewijk bezocht, maar daar bleek de pinautomaat in een winkel te zitten, dus daar was niets te halen. Vervolgens werd er doorgereden naar Winssen. Daar werd wederom gepind. Vervolgens zijn de slachtoffers achtergelaten en gingen de twee verdachten er in hun auto met een onbekend geldbedrag vandoor.