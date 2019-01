'Geldtransporteur SecurCash vraagt faillissement aan'

Dat heeft vakbondsbestuurder Peter de Ridder van CNV bevestigd na berichtgeving in de Telegraaf, zo melden media woensdag. Mogelijk komt er voor het bedrijf een doorstart. Het personeel zou daarom voorlopig gewoon blijven doorwerken. Secur Cash heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Het bedrijf regelt onder meer het ophalen van geld uit winkels. Op die markt opereren slechts enkele grote bedrijven en de concurrentie is hevig. Door deze situatie zou het het bedrijf niet gelukt zijn om het hoofd boven water te houden, aldus De Ridder van CNV. HIj verwacht dat er een curator wordt aangesteld die gaat onderzoeken of er nog een doorstart in zit. Bij Secur Cash Nederland werken ruim 300 mensen: 220 vaste krachten en 100 uitzendkrachten.

Alle betrokken partijen hebben de afgelopen dagen hun mond gehouden over de situatie bij de geldtransporteur. Dat was om paniek te voorkomen. De Nederlandse Bank was bang voor een run op geldautomaten. Ook werd bij sommige winkels geen geld opgehaald. Dat had dieven op ideeën kunnen brengen, zo redeneerde men.

De geldautomaten in het land blijven ondanks de financiële problemen gevuld. Het onderdeel dat nu in problemen is, houdt zich alleen bezig met geldtransport van en naar winkels.