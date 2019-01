Twee zwaargewonden bij ernstig ongeval bij Heeten

Het ongeluk ontstond doordat één van de beide auto's op de verkeerde weghelft raakte. Hoe dat kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. De 25-jarige bestuurder van die auto raakte zeer ernstig gewond en werd nog in de auto behandeld. De brandweer heeft hem uit zijn voertuig moeten bevrijden. Dit schrijft Omroep Oost. De trauma-arts die met een traumahelikopter ter plaatse was gekomen, heeft de de zwaargewonde man in de ambulance begeleid toen deze naar het ziekenhuis werd gebracht.

De bestuurder van de andere auto, een man in de zeventig, raakte ook zwaargewond maar is er minder ernstig aan toe. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De weg zal nog lang afgesloten blijven.