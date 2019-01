FNV: Rechter heeft faillissement SecurCash terecht afgewezen

Volgens de rechter heeft het bedrijf nog genoeg geld om schuldeisers te betalen. De rechter verdenkt SecurCash er dan ook van om op deze manier te proberen af te komen van arbeidscontracten en huurovereenkomsten.

Unieke beslissing

‘Het is uniek dat een rechter zo’n ingrijpende beslissing neemt!’ zegt Meindert Gorter, FNV bestuurder Transport & Logistiek. ‘Onder regie van de Nederlandse Bank is de aandeelhouder van alle SecurCash bedrijven, Dibolt Nixdorf, al ruim 2,5 maand zonder de bonden aan het overleggen. Het hele doel van deze operatie lijkt om afscheid te nemen van alle retailers die ver onder de marktprijs het geld op laten halen, en van het personeel. Ook de rechter ziet gelukkig in dat een faillissement niet is bedoeld om snel van je personeel af te komen.’

Om er zeker te zijn dat de pinautomaten de komende periode nog wel gevuld zouden worden door SecurCash heeft de Nederlandse Bank een noodfonds opgericht. Werknemers van SecurCash werd een bonus van 93 euro per dag beloofd als zij hun werk zouden blijven doen. Gorter: ‘Deze regeling is nu ook van de baan, hoe het nu verder moet is nog erg onduidelijk. Mario Koevoets van Dibolt Nixdorf en statutair directeur van SecurCash Nederland heeft naar het schijnt vandaag nog surseance van betaling aangevraagd. Helaas zijn de 220 werknemers speelbal van dit ongelofelijke geblunder van zowel Dibolt Nixdorf als de Nederlandse Bank en de Rabobank, ABNAmro en ING.’