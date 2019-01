Man met verbrande voeten aangehouden voor brandstichting snackbar Schiedam

Zaterdag is op Schiphol een 55-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden op verdenking van brandstichting bij een snackbar op 5 december aan de Parkweg in Schiedam. 'De verdachte raakte daarbij zelf zwaargewond aan zijn voeten en armen', zo laat de politie zondag weten.

Explosie en brand

In de nacht van 4 op 5 december kwamen bij de hulpdiensten rond 01.15 uur meerdere meldingen binnen van harde knallen en een explosie bij een snackbar aan de Parkweg. Direct daarna ontstond een uitslaande brand. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling, waardoor een naastgelegen flat met 24 woningen ontruimd moest worden.

Brandende voeten

Getuigen wisten te vertellen dat na de explosie een man met brandende voeten wegliep. Ze stelden een onderzoek in naar de gewonde man. Hij bleek zich onder behandeling te hebben gesteld bij een ziekenhuis. Zaterdag 5 januari wilde hij naar het buitenland vertrekken. Omdat hij gesignaleerd stond, kwam hij niet ver. Op Schiphol hielden medewerkers van de marechaussee hem aan. Agenten haalden hem daar op en sloten hem vervolgens in. Rechercheurs onderzoeken wat zijn exacte rol is geweest.