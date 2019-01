'Politie wist van misbruik Rotterdamse atletiekcoach'

Het OM kon hem ook niet meer vervolgen, omdat inmiddels vrijwel al zijn daden zijn verjaard. Dit meldt de Telegeraaf maandag. Echter, één van de slachtoffers wilde naar eigen zeggen al in 2000, dus nog vóór de verjaringstermijn, aangifte doen. Ze wilde aangifte doen van ernstig misbruik, maar zette deze later om in een melding toen ze van de politie te horen kreeg wat de consequenties van aangifte zouden zijn. Tegen de Telegraaf zegt het slachtoffer: 'Ik stond er destijds alleen voor, weet u. En als er later nog een melding zou komen, zou ik alsnog aangifte doen. Maar mijn melding is bij de politie helaas kwijtgeraakt.'

In Hoogvliet werd in 2009 bij de zedenpolitie weer een melding gedaan van misdragingen van de atletiekcoach. Uiteindelijk zag de melder (de vader) af van aangifte, nadat de politie hem had gewezen op de gevolgen daarvan. De politie heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

BIj het OM is niets bekend over de trainer. Een woordvoerder laat aan het AD weten: 'We gaan nu kijken of wij meldingen, signalen of aangiften binnen hebben gehad.'