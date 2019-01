Geslaagde oliebollenactie in Meander voor te vroeg geboren baby’s

De decemberactie van de Vrienden voor Meander is méér dan geslaagd. Met de verkoop van oliebollen werd een nettobedrag van 8805 euro opgehaald. Genoeg voor de aanschaf van de speciale nestjes voor te vroeg geboren en zieke pasgeboren baby’s in couveuses en voor een buidelstoel om de binding tussen ouder en kind te bevorderen.

Lichamelijk contact is niet altijd vanzelfsprekend bij een te vroeg geboren baby. Terwijl dit een belangrijke basis is voor de ontwikkeling van ieder kind. Buidelen versterkt deze binding. Een nestje geeft een gevoel van geborgenheid. De ondersteuning en het comfort zorgen ervoor dat de baby beter slaapt en in zijn houding wordt ondersteund. Ook vermindert het stress bij de pasgeborene.

De oliebollenactie is mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers, Patisserie van Gent en diverse sponsoren. De verkoop heeft plaatsgevonden in een kraam naast de grote kerstboom in de Laan van Meander Medisch Centrum. De Vrienden van Meander zetten zich met diverse fondsenwervende acties in voor projecten gericht op het welzijn van patiënten en bezoekers. In de afgelopen jaren zijn al vele doelen behaald, zoals groen, kunst, speelplekken, bedbanken en prettige inrichting en aankleding van afdelingen.