Acht gewonden bij grote brand appartementencomplex Rotterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag zijjn bij een uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Watergeusstraat in Rotterdam acaht mensen gewond geraakt.

Door de brand zijn twee woningen onbewoonbaar geworden. Het vuur ontstond op de tweede verdieping van het complex.

Van de acht slachtoffers zijn er zeven met rookvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. Het achtste slachtoffer raakte gewond toen hij van uit een raam op de tweede verdieping vanuit een raam naar beneden sprong. Dit schijft RTV RIjnmond.

De brand brak rond 01.30 uit en was tegen 03.00 uur onder controle. Daarna moest er nog enige tijd nageblust worden. Van vijf woningen mochten de bewoners woensdagochtend nog terug naar huis. In de verband met brandschade kan er in de andere twee woningen nog niet gewoond worden. De gemeente Rotterdam zorgt voor opvang voor de bewoners van deze twee appartementen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.