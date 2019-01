Politie stuit in spookwoning op 600.000 euro cash

De politie in Rotterdam heeft afgelopen dinsdag grote sommen geld gevonden in een zogenaamde spookwoning. Dit meldt de politie donderdag.

6 ton cash verstopt onder keukenblok

'Agenten die een onderzoek instelden vonden in een woning aan het Zuiderterras in Rotterdam-Zuid ruim zeshonderdduizend euro aan contanten in dikke bundels verstopt onder een keukenblok. In een tweede woning aan de Strevelsweg trof de politie twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs aan. Een 36-jarige man en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden op verdenking van witwassen', aldus de politie.

Niemand ingeschreven

Kort voor het middaguur bezochten agenten de woning aan het Zuiderterras. Want hoewel er ‘op papier’ niemand ingeschreven stond, had de politie sterke vermoedens dat mensen regelmatig de woning in- en uitgingen. Er bleken inderdaad een man en een vrouw aanwezig te zijn. Toen de agenten in een televisiekastje stapels geld aantroffen, wisten ze dat ze op het juiste spoor zaten.

Achter plint keukenblok

In de keuken lagen er diverse spullen die over het algemeen gebruikt worden bij het verpakken van verdovende middelen. Achter een plint onder het keukenblok lag ruim 600.000 euro verstopt. Ook zijn er cryptotelefoons in beslag genomen. Hiermee kunnen criminelen met elkaar communiceren zonder dat de politie meeluistert.

Harddrugs en vuurwapens

Deze doorzoeking bracht de politie ook op het spoor van een tweede woning aan de Strevelsweg in Rotterdam Zuid. Daar werden twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs aangetroffen. Er was op dat moment niemand aanwezig. De politie doet onderzoek.

Spookbewoning

Spookbewoning is de verzamelnaam voor het feit dat personen niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister, maar wel in een woning verblijven. Deze mensen schrijven zich niet in of gebruiken valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden, safehouses en slaan er soms grote partijen cash geld, vuurwapens of drugs in op.

Ondermijning

Om spookbewoning, een vorm van ondermijnende criminaliteit, tegen te gaan wordt intensief samengewerkt tussen politie, gemeente en VvE’s. Met als doel een barrière op te werpen voor criminelen en de leefomgeving te verbeteren.