Beperkte capaciteit voor nieuwe initiatieven voor duurzame opwekken stroom

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonneparken voorbereid of gerealiseerd als het afgelopen jaar. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Voor de zakelijke markt wordt er veel gebruik gemaakt van de SDE+ subsidie. Medio 2017 is er voor het Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2017 van TenneT getoetst of de beoogde investeringen de toen gesignaleerde knelpunten zouden oplossen. Dat was het geval. Echter, de ontwikkeling van Zon-PV gaat zo hard dat de huidige prognoses die van het KCD 2017 ver overstijgen. Zo wordt een aanzienlijke extra groei in de regio's Groningen, Drenthe en delen van Overijssel verwacht.