Ontploffing bij coffeeshop in Amsterdam Oost

In verband met het onderzoek werd de directe omgeving afgesloten. De politie gaat ervan uit dat de ontploffing is veroorzaakt door een nader te onderzoeken explosief. Het onderzoek naar de ontploffing loopt. Hoewel er geen gewonden zijn gevallen, is er wel sprake van veel schade aan de buitenzijde van het pand en in de directe omgeving. De recherche wil graag spreken met getuigen of mensen die meer informatie hebben.

Verdachte brommer- of scooterrijder

De politie is met name op zoek naar een verdachte scooter of brommerrijder, die mogelijk betrokken is bij deze zaak. Het betreft een man in donkere kleding en gezichtsbedekking, die eerst te voet zich in de buurt van het pand heeft opgehouden. Kort na de ontploffing is hij weggerend in de richting van het Oosterpark. Daar is hij op een scooter of brommer gestapt en in de richting van de Mauritskade gereden.