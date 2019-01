'Sportbonden komen met gezamenlijke zwarte lijst om ontuchtplegers te weren'

Daarop zullen niet alleen daders die ontuchtrechtelijk zijn veroordeeld staan, maar ook vrijwilligers die door een bestuur geschorst of verwijderd zijn. Dit moet het gemakkelijker maken om ontuchtplegers te weren, zo meldt het AD maandag. Volgens de krant worden veel zaken met een interne sanctie afgedaan en die zijn dan niet zichtbaar voor andere clubs. Zo komen ontuchtplegers vaak zonder problemen weer bij een andere club, waar ze weer met kinderen of tieners kunnen werken.

Op de nieuwe lijst worden ook de mensen die een interne sanctie hebben gekregen, centraal geregistreerd. Geert Slot van NOC*NSF in het AD: 'We willen dat iemand die van het verenigingsbestuur een gebiedsverbod krijgt of geschorst is omdat nog een onderzoek loopt, ook op de zwarte lijst komt.'