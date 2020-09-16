Onderzoek: twee op de vijf sollicitanten haakt al af bij het eerste sollicitatieformulier

Meer dan 40 procent van de sollicitanten in de Benelux haakt al af bij de eerste stap van een sollicitatieproces. Lange en onoverzichtelijke formulieren, verplichte testen aan het begin van het proces, dubbele handelingen en een gebrek aan duidelijkheid over salaris of vervolgstappen zijn daar de hoofdoorzaken van. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van HR- en recruitmentplatform Tellent.

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt over de afgelopen drie jaar is verminderd, zijn er nog steeds meer openstaande vacatures dan werkzoekenden (bron: CBS). Het betekent dat werkzoekenden vaak een prettige positie hebben om selectief te zijn in de sollicitaties die ze willen doorlopen. Als reactie hierop hebben bedrijven hun selectieprocedures efficiënter gemaakt. Sollicitanten in Nederland en België kunnen gemiddeld in iets meer dan een maand (37,1 dagen) van een sollicitatie hun baan maken, mits ze de winnende kandidaat zijn. Ter vergelijking: wereldwijd duurt het gemiddeld 46,3 dagen om van sollicitatie tot bevestiging van de baan te komen.

Toch voelen werkgevers zich niet altijd genoodzaakt om hun sollicitatieprocessen ook eenvoudiger of toegankelijker te maken. Dat spiegelt zich af in de hoeveelheid sollicitanten die al afhaakt in de eerste stap van het proces; het invullen van gegevens en het toesturen van het CV en de motivatiebrief. Gemiddeld zet 41,5 procent van de sollicitanten er hier al een punt achter.

De redenen om in de eerste sollicitatiefase af te haken lopen uiteen:

Lange, ingewikkelde sollicitatieprocessen met te veel of te uitgebreide vragen

Grote drempels, zoals verplichte assessments of persoonlijkheidstests aan het begin van de sollicitatie

Overbodige stappen, zoals het moeten uploaden van een cv en vervolgens dezelfde gegevens handmatig moeten invoeren

Gebrek aan transparantie of consistentie in salaris of werkmodel

Onduidelijkheid over de volgende stappen in het proces



Gemiste kansen

Hoewel werkgevers vacatures sneller weten te vullen, kan dit ten koste gaan van de ervaring van sollicitanten, met als resultaat dat beide partijen waardevolle kansen mislopen. Lodewijk de Stoppelaar, directeur Benelux bij Tellent, legt uit: “De huidige arbeidsmarkt noodzaakt werkgevers om zo efficiënt mogelijk te werven, maar daarbij wordt nog te vaak vergeten om ook vanuit de situatie van de sollicitant te denken. Als kandidaat verwacht je een eerlijk, helder en soepel proces. Het is zonde wanneer dat ontbreekt. Als sollicitant loop je misschien wel weg van je droombaan en voor de werkgever bestaat de kans de beste kandidaten te verliezen.”