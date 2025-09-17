Overleden personen in woning in Alkmaar; Geen misdrijf

Woensdagochtend heeft de politie in een woning aan de Stikkelwaard in Alkmaar drie overleden personen aangetroffen. Dit meldt de politie woensdag.

Melding

Vanmorgen ontvingen wij rond 11.00 uur een melding, waarna de politie een onderzoek is gestart in en rond de woning aan de Stikkelwaard in Alkmaar. Op dit moment voeren wij daar een overlijdensonderzoek uit. Verdere details kunnen we nu nog niet delen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we dit delen', meldt de politie.

'Houden rekening met alle scenario's

Op dit moment houden wij nog rekening met alle mogelijke scenario’s. Vanwege het onderzoek kunnen wij op dit moment geen verdere informatie bevestigen of delen.

Wij vragen wederom om terughoudendheid. Zodra er meer bekend is, delen we dit.

Update 15.30 uur

'We kunnen bevestigen dat in de woning aan de Stikkelwaard drie overleden personen zijn aangetroffen. Er gaan veel geruchten rond over de identiteit van de slachtoffers, hun mogelijke onderlinge relatie en de oorzaak van het overlijden', meldt de politie.

Update 16.00 : Forensisch onderzoek

Medewerkers van de Forensische Opsporing zijn aanwezig en verrichten uitgebreid onderzoek. 'Wij begrijpen dat er vragen zijn en dat er geruchten rondgaan over de identiteit van de slachtoffers, hun onderlinge relatie en de oorzaak van het overlijden. Op dit moment kunnen wij hierover echter geen verdere informatie bevestigen of delen', aldus de politie.

Update 19.00 : Geen misdrijf

De politie laat weten dat het niet om een misdrijf gaat. Een woordvoerder laat weten: 'Uit het onderzoek is gebleken dat de drie overleden personen niet door het toedoen van derden om het leven zijn gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat er anderen bij betrokken waren.'