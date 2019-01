Terugkerende uitreizigster (20) op Schiphol aangehouden

Een 20-jarige vrouw, die in 2017 vermoedelijk is vertrokken richting het strijdgebied van IS in Syrië, is door de rechter-commissaris in Rotterdam voor twee weken in bewaring gesteld. 'De vrouw werd vorige week donderdag op Schiphol aangehouden bij terugkeer naar Nederland', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.