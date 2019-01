'Bekir E. heeft spijt van zijn daden'

Via zijn advocaten laat Bekir E. weten: ‘Het is verschrikkelijk, ik had het recht niet Humeyra en haar familie dit aan te doen.’ E. werd vandaag voorgeleid aan de recht-commissaris die besliste dat E. in het Pieter Baan Centrum psychiatrische moet worden onderzocht. De verdachte zal meewerken aan het onderzoek.

Op 18 december werd Hymeryra doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam. Bekir E. wordt gezien als hoofdverdachte, maar er zijn nog twee verdachten van 25 jaar oud die bij E. in de auto zaten toen hij naar de school reed.