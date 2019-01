Rotterdams hotel ontruimd om gaslek

Het Ibis budgethotel bij Rotterdam The Hague Airport is zaterdagmiddag lang ontruimd geweest nadat er een gaslucht werd waargenomen op de 2e etage van het hotel.

Ontruiming

De politie, brandweer, ambulance en de Koninklijke Marechaussee kwamen met spoed ter plaatse. Omdat er mogelijk gevaar voor de omgeving was zijn ongeveer 70 mensen uit het hotel geëvacueerd en ondergebracht in de vertrekhal van het vliegveld. Ook de omgeving werd ruim afgesloten.

Hoofdkraan dichtgedraaid

Na enkele metingen bleek er inderdaad een gaslekkage te zijn. Nadat de hoofdkraan dichtgedraaid was en het gevaar geweken was kon de brandweer weer vertrekken. Een installateur is onderweg om de oorzaak van de lekkage te achterhalen.