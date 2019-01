Auto die hek ramde aangetroffen

Team Toezicht en Handhaving heeft samen met de Politie Schiedam vanmorgen de auto én bestuurder aangetroffen die vannacht betrokken is geweest bij een ongeval op de Havendijk in Schiedam.

Daar was de automobilist met zijn auto uit de bocht gevlogen. De auto ramde een hek dat het hoogteverschil moet afbakenen. De automobilist ging er vervolgens vandoor.

Later in de ochtend is de auto én bestuurder in Vlaardingen Babberspolder aangetroffen. De geschatte schade aan het hek van ongeveer € 15.000,- zal op de bestuurder verhaald worden.