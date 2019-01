Dinsdag overlast op weg en spoor door sneeuw

Dinsdag gaat het sneeuwen. De eerste sneeuwvlokken owrden tussen 06.00 en 08.00 uur in het westen en het zuidwesten van het land verwacht. Weerplaza verwacht dat hier 1of 2 cm of lokaal drie centimeter, zo meldt Weerplaza op de site.

Aan het einde van de ochtend zal de neerslagzone ook Friesland, Flevoland, Utrecht en de westelijke helft van Noord-Brabant bereiken. In Gelderland begint de sneeuwval dinsdag rond 13.00 uur, gevolgd door Limburg, het oosten van Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen (13.00 u- 15.00 u). In het noorden en noordoosten wordt weinig sneeuw verwacht, op veel plekken zal 1 cm al veel zijn. In Overijssel en Gelderland wordt 2 of 3 cm verwacht, lokaal oplopend naar 5 cm. Waarschijnlijk zal de neerslag in de avond in activiteit afnemen.

Verkeershinder

De sneeuwval zal waarschijnlijk voor de nodige hinder op de weg zorgen. Gezien het feit dat de sneeuwval tussen 08.00 en 10.00 uur over de Randstad trekt, moet men rekening houden met behoorlijk wat verkeershinder in en na de spits. De treinreiziger moet dinsdag rekening houden met vertragingen en ook mogelijk aangepaste treintijden. NS, ProRail en andere treinvervoerders zullen maandag al laten weten welke aanpassingen in de dienstregeling er eventueel noodzakelijk zijn