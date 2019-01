Man aangehouden na mishandeling ambulancemedewerker

De ambulancedienst reed maandagochtend rond 05.30 uur voor een melding naar de Smellekenhorst in Leiden. Toen zij daar aankwamen stond een 20-jarige man de ambulancemedewerkers onder aan de flat op te wachten. Een van de medewerkers sprak met de man die al snel daarop agressief reageerde. Ambulancepersoneel voelde zich niet veilig en sloten de ramen van hun voertuig. De 20-jarige man wist één van de ruiten in te slaan waardoor een ambulancemedewerker gewond raakte. Door de dreiging waren zij genoodzaakt om door te rijden en de politie te alarmeren. Agenten hielden aan de Smellekenhorst de Voorschotenaar aan voor mishandeling en het vernielen van een ambulance. Voor de medische situatie aan het Smellekenhorst moest een andere ambulance worden ingezet. De ambulancebroeder die gewond raakte is aan zijn verwondingen behandeld.

Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.