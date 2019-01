Retour zonder extra vervoer

PostNL start het nieuwe jaar goed met gemakkelijk én duurzaam retourneren. Consumenten kunnen vanaf nu hun retourpakket aan de deur meegeven aan hun PostNL-pakketbezorger. De bezorger die een pakketje komt afleveren, neemt desgewenst direct een retourpakketje mee terug. Dit bespaart extra vervoer want een ritje naar een winkel of supermarkt om het pakket daar in te leveren, is niet meer nodig. De insteek is dat een pakje dat teruggaat met een bezorger die toch al aan de deur staat, niet alleen gemak biedt maar ook veruit de duurzaamste manier van retourneren is.

PostNL is zich sterk bewust van de impact die het op de wereld om zich heen heeft en kan hebben. Het verduurzamen van vervoersbewegingen is daarom een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie. Om optimaal op specifieke behoeftes van klanten in te spelen worden producten en processen voortdurend verbeterd en vernieuwd. Consumenten bestellen online vanwege het gemak en waarderen het als webwinkels goede en gemakkelijke retouroplossingen bieden. Het kan nu eenmaal gebeuren dat een online bestelling tegenvalt of simpelweg niet past. Het meegeven van een retourpakketje aan een bezorger die toch al aan de deur staat, biedt gemak én is veruit de duurzaamste manier van retourneren.

Voor iedereen

Duurzaam retourneren is vanaf nu beschikbaar voor alle PostNL-klanten. Consumenten kunnen hun goed verpakte retourpakketten - voorzien van een retourlabel met barcode - aan de deur meegeven met hun PostNL-pakketbezorger. Het retourneren is gratis als het retourlabel voorzien is van een antwoordnummer. Als de webwinkel geen retourlabel heeft aangeleverd, kan de consument deze zelf online of via de PostNL-app aanmaken en uitprinten. Uiteraard moet het retourpakket binnen de maximaal toegestane afmetingen en gewicht vallen, zie postnl.nl/retouraandedeur.