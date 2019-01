Vrouwen in woning door overvaller opgesloten in kelder

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Naarden twee vrouwen, van 66 en 69 jaar oud, in hun woning overvallen en door de dader opgesloten in de kelder. Dit meldt de politie woensdag.

Geluid

Rond 23.30 uur dringt iemand een woning aan de Juliana van Stolberglaan binnen. De bewoonster ligt op dat moment op bed. Ze hoort een geluid en besluit te kijken of het haar huisgenote is. Op het moment dat ze op de overloop staat ziet ze ineens een voor haar onbekende man staan. Deze man dwingt haar terug in de slaapkamer en de bewoonster moet op het bed blijven liggen.

Opgesloten in kelder

Niet veel later komt haar huisgenoot thuis. Bij binnenkomst wordt de vrouw direct vastgepakt door de verdachte. De twee vrouwen worden bedreigd en met geweld in de kelder opgesloten. De overvaller doorzoekt hierna het hele huis. De vrouwen weten vanuit de kelder alarm te slaan.

Alarm

Meerdere agenten reageren direct op deze melding. Bij aankomst wordt het huis doorzocht om te kijken of de verdachte nog binnen is. Dit is niet het geval. Mogelijk is hij geschrokken van het alarm. Hij is gevlucht via de achterzijde van de woning. Gelukkig hebben beide vrouwen geen letsel opgelopen, maar ze zijn wel hevig geschrokken van de overval.

Vluchtroute

De agenten kunnen de verse sporen in de sneeuw volgen. De vluchtroute loopt vanaf de achterzijde van het huis. Dit is een voetpad langs het spoor achter de Juliana van Stolberglaan. De verdachte is vervolgens via de Koningin Wilhelminalaan naar de Thorbeckelaan gelopen. Hier stopt het spoor.

Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets kunnen vertellen over de overval. De verdachte heeft te voet een stuk afgelegd en de rechercheurs hopen dat iemand hem heeft zien lopen. De verdachte droeg een blauwe broek, een blauwe jas en gympen. Hij had een capuchon op zijn hoofd en gezichtsbedekking.