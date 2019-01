Al acht vuurwapens binnen door wapeninleveractie

Met de wapeninleveractie binnen eenheid Rotterdam heeft de politie nu al een flinke buit binnen: in twee dagen tijd zijn er al acht vuurwapens ingeleverd. Ook zijn er een hoop andere wapens naar binnen geharkt. In totaal zijn er 37 wapens ingeleverd. De wapeninleveractie loopt van 21 januari tot en met 3 februari. Men kan twee weken lang alle wapens inleveren zonder strafrechtelijk vervolgd te worden voor illegaal wapenbezit.

Acht vuurwapens, zestien messen, vier zwaarden, een boksbeugel, een luchtbuks, een seinpistool, een balletjespistool en een op een vuurwapen lijkend voorwerp: op de derde dag van de wapeninleveractie kan de politie al een mooie inventarisatie opmaken van de ingeleverde wapens. In totaal zijn er 37 wapens ingeleverd binnen twee dagen. Ook is er munitie gedeponeerd.

Alle wapens, met uitzondering van vuurwapens, kunnen tijdens de actie van 21 januari tot en met 3 februari anoniem gedeponeerd worden in een wapenkluis of een ton op zes grote politiebureaus in de regio. Ook een vuurwapen kan worden ingeleverd, maar niet anoniem. Vuurwapens worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen met het wapen moeten reizen of er een politiebureau mee binnenlopen. De vuurwapens worden onderzocht op het moment dat deze zijn ingeleverd.