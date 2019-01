Ans Boersma klaagt Nederlandse staat aan

Journaliste Ans Boersma klaagt Nederlandse staat. Zij vindt dat Nederland aansprakelijk is voor de emotionele ne materiële schade die ze heeft geleden na haar uitzetting in Turkije. Dit schrijft de NOS donderdag.

Boersma tegen de NOS: 'Ik vind het schandalig dat ik allereerst in Turkije een flink aantal uren in onzekerheid heb gezeten en ben opgepakt.' Boersma werd Turkije uitgezet nadat Nederland een aantal informatieverzoeken had gedaan. Daarin werd niet alleen informatie over haar gevraagd, maar ook informatie over haar gegeven, onder meer over haar contact met een voormalig van Al-Nusra met wie ze in 2015 een relatie had. Het gaat om een 32-jarige Syriër.

Ans Boersma tegen de NOS: 'Ik was journalist in Turkije, dus dat maakt het ook complex, die twee dingen lopen door elkaar heen. Als het OM dit verzoek heeft gedaan en op zo'manier gehandeld heeft, dan vind ik dat eigenlijk verbazingwekkend.' Boersma vertelt verder aan de omroep: 'Ik ben het land uitgezet met één rugzak. Ik mocht niet meer naar huis, ik heb geen afscheid kunnen nemen. Ik heb twee jaar lang geïnvesteerd om mijn leven daar op te bouwen. Alles wat ik heb is daar! Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. En daar ga ik de Nederlandse staat voor aansprakelijk houden. Ik wil mijn leven terug. Ik wil terug naar Turkije ook.'

Op Twitter schrijft Boersma: 'Ja, in 2014 was ik betrokken bij een garantstelling voor een toeristenvisum. Deze werd afgewezen. Nee, ik heb nooit iemand illegaal naar Europa geholpen.' Boersma heeft niet het idee iets verkeerds te hebben gedaan. Woensdag heeft de politie haar verhoord, omdat ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zou garant hebben gestaan voor een toeristenvisum voor de Syriër, terwijl hij op dat moment volgens het OM valse papieren had.