Verdachte van terrorismefinanciering aangehouden

De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar terrorismefinanciering. De man wordt verdacht geld te hebben overgemaakt naar het West-Afrikaanse Al-Shabaab. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam.

De verdachte werd aangehouden in zijn woning in Amsterdam. Hij zou vermoedelijk geld hebben overgeboekt aan twee strijders die actief lid zijn van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Al-Shabaab wil een islamitische staat vestigen in Somalië en heeft in 2015 trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Om deze doelstelling te bereiken maakt AI-Shabaab gebruik van geweld, bijvoorbeeld in de vorm van (zelfmoord)aanslagen of ontvoeringen. Hoeveel geld de verdachte precies heeft verstuurd is nog onderwerp van onderzoek.

Tientallen onderzoeken naar financiering uitreizigers

De FIOD is het onderzoek gestart uit informatie van een ander strafrechtelijk onderzoek. De FIOD doet onder leiding van het Functioneel Parket, behalve dit onderzoek, verschillende onderzoeken naar financiering van terrorisme. De meeste onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van FIU-meldingen. Het gaat veelal om financiering van uitreizigers. Tot op heden zijn enkele tientallen personen als verdachte aangemerkt. Door geld over te maken naar uitreizigers of strijders die deelnamen aan de strijd help je om de gewelddadige strijd mede te financieren en dat is strafbaar gesteld.

Aanpak terrorisme financiering

De Nederlandse overheid wil met een brede integrale aanpak terrorisme voorkomen en bestrijden. Als onderdeel van die aanpak wordt terrorismefinanciering bestreden door de overheid. Ook al neem je zelf niet deel aan gewapende strijd, dat maakt niet dat je schone handen hebt. Mensen die geld overmaken naar uitreizigers, aanvaarden bewust de aanmerkelijke kans dat de verstrekte gelden worden aangewend voor het plegen van terroristische daden. Door het financieel ondersteunen van gewelddadige jihadstrijders worden zij in staat gesteld om hun strijd verder te voeren. Dat is ernstig, daarom wordt dit aangepakt.