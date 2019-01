Agent voorkomt dat verdachte kan vluchten

Een wijkagent was op een scooter onderweg naar het bureau Zuidplein in Rotterdam, toen er voor hem een bestuurder van een scooter door het rode licht reed.

Gelukkig liet de bestuurder de scooter afslaan en kon de wijkagent de bestuurder controleren. Deze bleek al drie keer te zijn betrapt op het rijden zonder rijbewijs en ook de scooter bleek te zijn gestolen.

In afwachting van vervoer naar het bureau leek de verdachte te willen ontsnappen. Om dit te voorkomen werd de verdachte vastgemaakt aan de scooter totdat er een auto ter plaatse was om hem naar het bureau over te brengen.