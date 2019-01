'Aanwijzing voor corruptie binnen politie Rotterdam'

Bij de cocaïnesmokkel via de haven van Rotterdam zijn niet alleen corrupte douaniers betrokken, maar ook medewerkers van politie en justitie. Dit meldt het NRC op basis van een brief van René F., één van de hoofdverdachten in het corruptieschandaal rond douanier Gerrit G. Deze werd in 2017 veroordeeld tot 14 jaar celstraf.

René F. laat in een handgeschreven brief dat hij in het najaar van 2013 werd gewaarschuwd door de politie over een lopend onderzoek. ‘Ik had corrupte politie die zijden: je moet even stoppen’, schrijft F. in zijn brief die vermoedelijk uit 2016 stamt. Tevens staat in de brief dat hij over politierapporten kon beschikken.

Ook ex-douanier Gerrit G. heeft al verklaard dat de corruptie niet bij hem ophoudt. Hiermee refereert hij aan het HARC-team. Dit is een speciaal team van havenpolitie, douane, FIOD en Openbaar Ministerie voor opsporing van drugs in de haven.