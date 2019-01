Dinsdag en woensdag kans op sneeuw en gladheid

Na een zacht weekend is er weer kans op gladheid, want het gaat de komende nachten opnieuws vriezen.

De gladheid ontstaat in eerste instantie door bevriezing, maar dinsdagavond en woensdag kan het ook glad worden door sneeuwval. Dit meldt weeronline.nl. Maandag is het overdag 4-6 graden, vrij normaal voor de tijd van het jaar. Maar maandagavond wordt het snel kouder. De temperaturen komen net boven het vriespunt uit (1 à 2 graden) en er is kans op lokale gladheid door buien. In de nacht naar dinsdag kan het een graadje vriezen en kunen wegen en ook bruggen lokaal glad worden bevriezing. Ook dinsdag is het aan het begin van de ochtendspits een kans op gladheid.

Dinsdag opnieuw sneeuw

Dinsdagavond neemt vanuit het zuidwesten de kans op sneeuw toe. Ook in de nacht naar woensdag en woensdag overdag kan het van tijd tot tijd sneeuwen. In het westen en zuidwesten valt waarschijnlijk ook enige tijd regen of natte sneeuw. De neerslaghoeveelheden variëren per modelberekening, maar sommige modellen geven ruim 5 centimeter sneeuw.

Omdat het woensdag op de meeste plaatsen 1-3graden wordt, dooit het op de meeste plekken een aantal uur. Ook in de dagen daarna is er elke dag kans op winterse neerslag, maar omdat het zo'n 2-4 graden wordt overdag, zal de eventuele sneeuw niet lang blijven liggen.